В больнице остаются шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян

Врачи оказывают им всю необходимую помощь
Ростуризм поделился свежей информацией о пострадавших в ДТП в Турции российских туристах.
"Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее стало известно, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей.
ДТП произошло в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья 2 августа. В автобусе находились 22 россиянина. Три человека погибли.
Согласно предварительной оценке правоохранительных органов, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram