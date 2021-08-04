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В больнице остаются шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян

17:29
  • среда
  • 04 августа 2021

Врачи оказывают им всю необходимую помощь

Ростуризм поделился свежей информацией о пострадавших в ДТП в Турции российских туристах.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции

"Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

ДТП произошло в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья 2 августа. В автобусе находились 22 россиянина. Три человека погибли.

Согласно предварительной оценке правоохранительных органов, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

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