В больнице остаются шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян

Врачи оказывают им всю необходимую помощь

Ростуризм поделился свежей информацией о пострадавших в ДТП в Турции российских туристах.

"Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

ДТП произошло в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья 2 августа. В автобусе находились 22 россиянина. Три человека погибли.

Согласно предварительной оценке правоохранительных органов, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

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