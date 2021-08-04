"Как к скотам": в Белоруссии оценили отношение Европы к мигрантам

Людей содержат в нечеловеческих условиях
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике отмечают рост потока нелегальной миграции через страну в направлении Запада.
"Стоит ли в этом упрекать Беларусь и рассматривать ее как центр какого-то зла? Нет, надо посмотреть в корень и поискать причины, почему это происходит", - отметил он (цитата агентства БелТА).
Как подчеркнул Вольфович, под предлогом привнесения демократических ценностей западные страны свергают лидеров, разрушают города и экономику Ближнего Востока.
По словам госсекретаря Совбеза, к мигрантам относятся в Европе "как к скотам, как когда-то в концлагерях к военнопленным". Их, отметил Вольфович, содержат в нечеловеческих условиях, обливают из водометов, травят газом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram