"Как к скотам": в Белоруссии оценили отношение Европы к мигрантам

Людей содержат в нечеловеческих условиях

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике отмечают рост потока нелегальной миграции через страну в направлении Запада.

"Стоит ли в этом упрекать Беларусь и рассматривать ее как центр какого-то зла? Нет, надо посмотреть в корень и поискать причины, почему это происходит", - отметил он (цитата агентства БелТА).

Как подчеркнул Вольфович, под предлогом привнесения демократических ценностей западные страны свергают лидеров, разрушают города и экономику Ближнего Востока.

По словам госсекретаря Совбеза, к мигрантам относятся в Европе "как к скотам, как когда-то в концлагерях к военнопленным". Их, отметил Вольфович, содержат в нечеловеческих условиях, обливают из водометов, травят газом.

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