ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Как к скотам": в Белоруссии оценили отношение Европы к мигрантам

17:58
  • среда
  • 04 августа 2021

Людей содержат в нечеловеческих условиях

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике отмечают рост потока нелегальной миграции через страну в направлении Запада.
В США приготовились к рекордному потоку незаконных мигрантов

"Стоит ли в этом упрекать Беларусь и рассматривать ее как центр какого-то зла? Нет, надо посмотреть в корень и поискать причины, почему это происходит", - отметил он (цитата агентства БелТА).

Как подчеркнул Вольфович, под предлогом привнесения демократических ценностей западные страны свергают лидеров, разрушают города и экономику Ближнего Востока.

По словам госсекретаря Совбеза, к мигрантам относятся в Европе "как к скотам, как когда-то в концлагерях к военнопленным". Их, отметил Вольфович, содержат в нечеловеческих условиях, обливают из водометов, травят газом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мигранты в Европе
Мигранты в Европе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.