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Елена Кац: Затягивание работ по благоустройству совершенно недопустимо

18:16
  • среда
  • 04 августа 2021

Она призвала подрядные организации выдерживать сроки благоустройства дворов в ВАО

Благоустройство дворов в районах ВАО ускорят по инициативе главного врача детской городской поликлиники № 7, муниципального депутата Елены Кац. Она раскритиковала ход работ в районе Ивановское. Причиной стал выход из графика подрядной организации – ГБУ "Жилищник района Ивановское".

"По просьбам жителей нам удалось дополнительно внести в программу благоустройства около 40 дворовых территорий. Реализация программы контролируется мною совместно с жителями. В ряде случаев мы видим затягивание запланированных сроков, большой разрыв между подготовительным этапом и самими работами. Люди сетуют на это, и они совершенно правы, такая ситуация недопустима", - заявила Кац.

Она уже встретилась с представителями подрядной организации. Стороны договорились, что работы по благоустройству будут ускорены.

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Елена Кац
Елена Кац
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