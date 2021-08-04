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По факту ДТП с автобусом в Москве возбудили дело

18:08
  • среда
  • 04 августа 2021

Водитель задержан

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с автобусом на Боровском шоссе, передает "МВД-медиа".
Названы предварительные версии крупного ДТП с автобусом в Москве

Уточняется, что дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

"Водитель автобуса задержан и в настоящее время находится в УВД по ТиНАО", - сказано в сообщении.

Как информирует столичное управление ГИБДД, в аварии пострадали 11 человек. В больницы доставлено семь пассажиров.

Ранее стало известно, что у водителя автобуса 30-летний стаж, перед рейсом он прошел полное медицинское освидетельствование.

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