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Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

18:23
  • среда
  • 04 августа 2021

Опубликовано соответствующее распоряжение главы государства

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения президента России Владимира Путина, глава государства одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и об упрощенном порядке получения российского гражданства.
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"Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - сказано в тексте.

Уточняется, что граждане одной стороны вправе приобретать гражданство другой стороны - без отказа от имеющегося у них гражданства.

После вооруженного конфликта в августе 2008 года Южная Осетия объявила о независимости от Грузии. Россия признала ее суверенитет.

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