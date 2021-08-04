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"Мое настоящее будущее": Навка с дочерьми уехала в Грецию

18:43
  • среда
  • 04 августа 2021

Спортсменка отправилась отдыхать

Татьяна Навка отправилась на отдых в Грецию. Подробностями отдыха олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова активно делится в инстаграме.

Компанию Навке в отпуске составили её дочери Александра и Надежда. Под одним из постов спортсменка рассказала, что в Греции многие ее принимают за свою.

"Сидим и спорим, греческий у меня профиль или нет. Греки говорят, что да, а я — что нет! Как думаете?" — поинтересовалась она у подписчиков.

На другом снимке они запечатлены втроем. Навка с дочерьми стоит спиной к камере на фоне моря.

"Мое настоящее будущее!!" - подписала спортсменка снимок.

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