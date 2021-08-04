Только дыхание певица восстанавливала полгода

Певица Анита Цой больше года не может восстановиться после коронавируса, которым она переболела еще в июле 2020 года. Только на восстановление дыхания у нее ушло полгода.

Болезнь оставила после себя в наследство серьезные осложнения, связанные с синдромом замороженного плеча и гормональным сбоем, говорит певица.

"И я до сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии. Так что, если все сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года. У меня было 52% поражения легких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких", — рассказала Цой телеканалу 360.

Она добавила, что после болезни каждые две недели следила за уровнем антител и они были высокие. После того, как уровень упал до нуля, певица сделала прививку от коронавируса.

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