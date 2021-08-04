"Бог тебе судья": бывшая девушка Биковича ответила на его обвинения

Пара рассталась со скандалом

Скандал вокруг личной жизни Милоша Биковича набирает обороты - бывшая возлюбленная актера ответила на его обвинения после расставания.

В конце прошлой недели Арина Волошина объявила о расставании с Биковичем. Девушка упрекнула актера в эгоцентризме, зацикленности на своей репутации и неуважении к ней.

"Образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога. <…> Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения", - написала Волошина.

Бикович размышлял над ответом несколько дней, а потом опубликовал в своем инстаграме пост, в котором упрекнул бывшую возлюбленную в то, что она вывалила "грязное белье" на суд общественности.

"Когда любовь или дружба заканчиваются, каждый из партнеров может по-своему смотреть на потраченное время. Я никогда не считал, что мое время в отношениях было потрачено зря и всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми я был в какой-то момент своей жизни, даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду. Каждый имеет право использовать общественное пространство по своему усмотрению", - написал Бикович, призвав не обсуждать его личную жизнь.

Волошина молчать тоже не стала. Она упрекнула бывшего возлюбленного в лицемерии. По ее словам, Бикович лишь играет роль благородного человека.

"Легко казаться благородным человеком. На словах. Под камеры. Но чтобы быть по-настоящему благородным - в обычной жизни, с людьми, которые тебя любят просто так, а не за фильмы, - нужно быть им, а не играть роль. Бог тебе судья", - написала девушка.

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