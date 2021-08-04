В Совфеде отреагировали на отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Количественные ограничения касаются всех миссий наблюдения

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что не будет наблюдать за выборами в Государственную думу России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне пандемии.

Ситуацию прокомментировал вице-спикера Совета Федерации Константин Косачев.

"Насколько мне известно, количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения и связаны исключительно с антиковидными мероприятиями", - приводит слова Косачева РИА "Новости".

Он добавил, что квота для БДИПЧ ОБСЕ была максимально возможной, так что ни о какой дискриминации и речи не идет.

Вместе с тем вице-спикер Совфеда отметил, что легитимность выборов и их демократичность в любом случае не определяется отсутствием или присутствием наблюдателей от БДИПЧ.

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