В Петербург поступила самая крупная партия "Спутника V"

Город сформировал основательный запас вакцин

Санкт-Петербург получил самую крупную партию вакцины от коронавируса "Спутник V", передает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

"137 400 комплектов доз. Вакцина расфасована по две дозы в ампуле", - отмечено в сообщении.

Как уточнил губернатор Александр Беглов, в Петербурге сформировали основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобное время.

Всего в городе работают 146 пунктов вакцинации от COVID-19. Первый компонент получили уже 1,3 миллиона человек, оба - более 1 миллиона.

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