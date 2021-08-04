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В Петербург поступила самая крупная партия "Спутника V"

19:03
  • среда
  • 04 августа 2021

Город сформировал основательный запас вакцин

Санкт-Петербург получил самую крупную партию вакцины от коронавируса "Спутник V", передает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Вакциной "Спутник V" полностью привились 20 млн россиян

"137 400 комплектов доз. Вакцина расфасована по две дозы в ампуле", - отмечено в сообщении.

Как уточнил губернатор Александр Беглов, в Петербурге сформировали основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобное время.

Всего в городе работают 146 пунктов вакцинации от COVID-19. Первый компонент получили уже 1,3 миллиона человек, оба - более 1 миллиона.

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