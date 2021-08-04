Forbes назвал самую богатую певицу планеты

Ее состояние - 1,7 миллиарда долларов
Певица Рианна стала самой богатой женщиной в мире музыки и второй после телеведущей Опры Уинфри в рейтинге звезд шоу-бизнеса, пишет журнал Forbes.
Состояние Рианны оценили в 1,7 миллиарда долларов. Причем 1,4 миллиарда из них она заработала за счет успеха косметического бренда Fenty Beauty. Рианне принадлежит 50% компании.
Кроме того, среди активов певицы - бренд нижнего белья Savage X Fenty.
При этом эксперты отмечают, что успешными оказываются не все проекты Рианны. Так, в 2019 году она вместе с группой LVMH основала модный дом Fenty, его работу приостановили зимой 2021-го на фоне пандемии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram