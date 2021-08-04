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Forbes назвал самую богатую певицу планеты

19:35
  • среда
  • 04 августа 2021

Ее состояние - 1,7 миллиарда долларов

Певица Рианна стала самой богатой женщиной в мире музыки и второй после телеведущей Опры Уинфри в рейтинге звезд шоу-бизнеса, пишет журнал Forbes.
Представлен рейтинг самых успешных российских звезд

Состояние Рианны оценили в 1,7 миллиарда долларов. Причем 1,4 миллиарда из них она заработала за счет успеха косметического бренда Fenty Beauty. Рианне принадлежит 50% компании.

Кроме того, среди активов певицы - бренд нижнего белья Savage X Fenty.

При этом эксперты отмечают, что успешными оказываются не все проекты Рианны. Так, в 2019 году она вместе с группой LVMH основала модный дом Fenty, его работу приостановили зимой 2021-го на фоне пандемии.

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