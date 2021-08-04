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США призвали союзников активизировать поддержку Украины

19:58
  • среда
  • 04 августа 2021

Для противодействия "всему спектру угроз в регионе"

Выступая на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета, директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд заявил, что Соединенные Штаты продолжат усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил Украины.
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"Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора", - приводит слова Буланда ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон "призывает всех союзников активизировать поддержку Украины и Грузии".

Для противодействия "всему спектру угроз в регионе", считают в Пентагоне, важны модернизация вооруженных сил, проведение военных реформ, укрепление устойчивости партнеров.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами альянса, но Плана действий по подготовке к членству им предоставлено не было.

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