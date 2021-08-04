США призвали союзников активизировать поддержку Украины

Для противодействия "всему спектру угроз в регионе"

Выступая на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета, директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд заявил, что Соединенные Штаты продолжат усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил Украины.

"Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора", - приводит слова Буланда ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон "призывает всех союзников активизировать поддержку Украины и Грузии".

Для противодействия "всему спектру угроз в регионе", считают в Пентагоне, важны модернизация вооруженных сил, проведение военных реформ, укрепление устойчивости партнеров.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами альянса, но Плана действий по подготовке к членству им предоставлено не было.

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