В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от COVID-19

Имена победителей назвал певец Марк Тишман
В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от коронавируса. Имена победителей назвал певец Марк Тишман.
Обладателей автомобилей методом случайного выбора определил компьютер. В розыгрыше участвовали те, кто привился первым компонентом вакцины с 26 июля по 1 августа.
Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июня объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрываются пять машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram