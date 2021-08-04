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В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от COVID-19

19:55
  • среда
  • 04 августа 2021

Имена победителей назвал певец Марк Тишман

В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от коронавируса. Имена победителей назвал певец Марк Тишман.

Обладателей автомобилей методом случайного выбора определил компьютер. В розыгрыше участвовали те, кто привился первым компонентом вакцины с 26 июля по 1 августа.

Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июня объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрываются пять машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.

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