Июль-2021 вошел в пятерку самых жарких в России

И в десятку - отдельно в Москве

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что июль 2021 года в России вошел в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

"Очень жарким месяц оказался на азиатской части страны: юг Якутии, Амурская область, Приморский край, юг Хабаровского края. Там среднемесячная температура превышала норму даже на четыре градуса", - приводит слова синоптика ТАСС.

Он также отметил, что в Северном полушарии температура за июль с точностью до 0,1 градуса повторила установленное в прошлом году рекордное достижение.

Что касается Москвы, здесь июль 2021 года вошел лишь в десятку самых жарких. "Многие пошедший июль сравнивали с июлем 2010 года, кстати, но он уступил аж на четыре градуса", - уточнил метеоролог.

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