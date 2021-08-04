В частном стрелковом клубе в Москве нашли тело мужчины

Инцидент произошел на Андроньевской площади

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила о найденном в частном спортивно-стрелковом клубе столицы тела мужчины.

"Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади тела мужчины 1965 года рождения", - сказано в сообщении.

Ранение, полагают правоохранительные органы, было нанесено из пистолета, который мужчина сам получил в клубе.

Исполнению требований федерального законодательства (в том числе об обороте оружия) будет дана прокурорская оценка.

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