"Не планируется": Минфин о перспективах налога на мясо

Ранее о нем говорил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития

Министерство финансов России отреагировало на слова спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова о том, что из-за климатических изменений в России могут ввести налог на мясо.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", - приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА "Новости".

Прежде сам спецпредставитель уточнил, что решения, о которых он говорил, могут принять, к примеру, Бразилия и Китай, а для России вопрос не актуален.

Смысл налога на мясо в том, чтобы компенсировать негативное влияние сельского хозяйства на климат. Всё дело в большом количестве метана, которое генерирует животноводческая отрасль.

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