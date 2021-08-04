ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не планируется": Минфин о перспективах налога на мясо

21:00
  • среда
  • 04 августа 2021

Ранее о нем говорил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития

Министерство финансов России отреагировало на слова спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова о том, что из-за климатических изменений в России могут ввести налог на мясо.
Минфин оценил налоговую нагрузку на россиян

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", - приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА "Новости".

Прежде сам спецпредставитель уточнил, что решения, о которых он говорил, могут принять, к примеру, Бразилия и Китай, а для России вопрос не актуален.

Смысл налога на мясо в том, чтобы компенсировать негативное влияние сельского хозяйства на климат. Всё дело в большом количестве метана, которое генерирует животноводческая отрасль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Продажа свинины на Москворецком рынке
Продажа свинины на Москворецком рынке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.