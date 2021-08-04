На отдых с сертификатом: российские курорты заработали по новым правилам

Вакцина - самая эффективная защита от коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в России сложная, но тенденции к улучшению есть. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным оперштаба, за сутки выздоровели более 20 тысяч человек. Выявлено 22589 новых случаев заболевания. И большинство из них - опасный дельта-штамм ковида. Самая эффективная защита от него - прививка. Пунктов вакцинации в стране - всё больше.

Один из самых крупных автоцентров в Европе вот уже больше года функционирует как резервный госпиталь. Возможности соответствуют полноценной коронавирусной клинике. Но даже с самым современным оборудованием московским врачам каждый день приходится совершать подвиг. Анамнез Марины Кленчевой - наглядное свидетельство тому, насколько коварен ковид. Женщина на больничной койке уже второй месяц. Сначала терапевтическое отделение, потом две недели в реанимации. Вроде бы пошла на поправку. Но инфекция нанесла второй удар: осложнения, и снова реанимация. Еще на полмесяца. Марина пока еще нуждается в кислородной маске, но радуется тому, что хотя бы может дышать сама.

"Спасибо волшебным докторам, которые мне помогли. Спасли меня. Они вернули меня к жизни снова. И хочу сказать, конечно всем, чтоб делали прививки. Это очень коварная и опасная болезнь", - говорит пациентка резервного госпиталя в АТЦ "Москва" Марина Кленчева.

Здесь, в красной зоне, большинство пациентов пересматривают свое отношение и к ковиду, и к прививке. Именно вакцинация может блокировать распространений мутаций. Современные препараты не утрачивают актуальность для новых штаммов, которые появляются с завидной регулярностью.

"Сейчас в госпитале ситуация относительно стабильная. Госпитализация на прежнем уровне. Пациенты находятся на всех шести этажах госпиталя. Заболеваемость несколько снижается, но вирус, тем не менее, надо понимать, никуда не делся", - говорит заведующий 10-м терапевтическим отделением временного госпиталя АТЦ "Москва" ГКБ им. С.С. Юдина Юрий Герасименко.

В Роспотребнадзоре ситуацию с коронавирусом в целом по стране называют напряженной. Но считают, что тенденция к стабилизации намечается. Снижаются еженедельные темпы прироста заболевших. Хотя в каждом регионе ситуация индивидуальная.

В Крыму власти неоднократно просили бизнес неукоснительно соблюдать антиковидный режим. Прислушиваются далеко не все. Глава Республики в итоге вынужден был дать поручение закрывать заведения, нарушающие санитарные требования. Российские побережья сейчас переживают наплыв туристов.

Например, Сочи планируют принять в августе под миллион отдыхающих. Но при этом необходимо обеспечить их безопасность. А потому с 1 числа на территории Краснодарского края действуют особые правила размещения туристов: при заезде в отель взрослые гости должны предоставить сертификаты о вакцинации, либо справки об отсутствии коронавируса.

"Если же гость не имеет таких документов, он дает свое добровольное согласие на вакцинацию в течение трех дней с момента заселения и так же предоставляет отрицательный ПЦР-тест", - объясняет директор департамента курортов и туризма г. Сочи Светлана Батяйкина.

Туристам, которые не сделают прививку в указанный срок, грозит штраф до 30 тысяч рублей. В Сочи более 30 пунктов вакцинации. Один из них размещен в крупном отеле. Другие гостиницы организовали трансфер к медкабинетам. Получить иммунитет можно и сразу по прибытии - в аэропорту. Сочинские отельеры говорят: новые правила особых сложностей им не добавили.

"Вакцинация на сегодняшний день неизбежна. Если мы хотим быть мобильны, если мы хотим передвигаться как внутри страны, так и за ее пределами, если мы хотим контактировать с большим количеством людей. Если нет этого желания, то тогда есть возможность, в принципе, где-то уехать далеко в деревню, от всех и там все это переждать", - рассуждает генеральный директор отеля г. Сочи Илья Завиваев.

Впрочем, находятся и те, кто предпочитают искать обходные пути. О новых правилах размещения в сочинских отелях Виктория Смирнова узнала за 3 дня до вылета. Вакцинироваться она не хочет принципиально. Время сделать ПЦР-тест до отпуска было. Либо же экспресс-анализ прямо в аэропорту. Тоже не захотела.

"Вообще не было никакого желания бегать, искать этот ПЦР, который нужно ждать много дней, как я поняла. Платить за это деньги. Суета, волнение, это все", - говорит женщина.

Виктория частным образом арендовала в Сочи квартиру. Говорит, у нее все хорошо, отдых удался. Суетиться и волноваться по этой логике, видимо, должны другие: находится рядом с ними зараженный турист или нет, и не придется ли по осени снова перепрофилировать больницы в ковидные госпитали.

Лилия Акиньшина, Наталья Тарасова, Вадим Тищенко, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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