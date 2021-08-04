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Мишустин потребовал провести "гаражную амнистию" четко и без сбоев

22:27
  • среда
  • 04 августа 2021

Она начнет действовать с 1 сентября

В следующем году в России  можно будет оформлять сделки с недвижимостью в электронном виде, всего за сутки. Об этом председателю правительства доложил руководитель Росреестра.

По словам Олега Скуфинского, пилотный проект уже реализуется в Московской области. Там более 10 тысяч человек оформили права на квартиры и частные дома всего за 24 часа. Скоро такая возможность будет доступна и для жителей других регионов. На портале Госуслуги будут размещены все виды выписок из ЕГРН в электронном виде.

Также глава ведомства рассказал, что по поручению Михаила Мишустина служба реализует эксперимент по созданию Единого информационного ресурса по земле и недвижимости. В рамках проекта будет создана программа "Земля людям". Любой гражданин сможет выбирать, формировать и регистрировать права на землю. На встрече речь зашла и о "гаражной амнистии". Премьер поручил провести её четко и без сбоев

"С первого сентября вступает в силу закон об упрощенном порядке оформления гаража. И земельного участка под этим гаражом, который мы, кстати, очень подробно обсуждали при встрече правительства с депутатами Государственной думы. Это будет означать, что те, кто много лет имел такое строение, неоформленное, смогут все это легализовать и сделать это быстро и качественно. И я просил бы, чтобы вы внимательно отнеслись к тому, чтобы организовать эту работу с точки зрения комфорта для людей", - сказал Михаил Мишустин.

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