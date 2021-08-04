Военная авиация и эвакуация жителей: как тушат пожары в Якутии

Пламя тушат с земли, воды и воздуха

Самолеты военной авиации ликвидировали природный пожар вблизи Оренбурга. За три дня сброшено почти 600 тонн воды. Военные также помогают справиться с природными пожарами в Иркутской области, где горит более ста тысяч гектаров леса. Инженерная рота направлена и на помощь пожарным Якутии. Два новых очага возгорания зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе.

Дым от горящих лесов в Якутии дошёл до Ямало-Ненецкого автономного округа. Отсюда до границ республики больше тысячи километров, всё дело в ветре, который гонит смог на запад. Ситуация с лесными пожарами в Сибири остаётся сложной - в тушении уже занято более 2,5 тысяч человек и несколько сотен единиц техники.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует – 173 природных пожара, за сутки ликвидировано 9 на общей площади свыше 3 тысяч гектаров", - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)) Ксения Рахматулина.

Огонь опасно подходит к населённым пунктам - площадь возгораний вокруг якутского села Кылайы уже почти 3 гектара. 138 местных жителей пришлось эвакуировать в безопасное место, но все жилые постройки удалось отстоять. У другого села Чымнайи лесной пожар подобрался к линиям электропередачи.

Жара, засуха и грозы сделали своё дело. Чтобы остановить распространение огня, Авилесоохрана вызывает искусственные дожди. На высоте в несколько километров самолёт Ан-26 "Циклон" отстреливает пиропатроны с йодистым серебром. Это приводит к выпадению осадков. Сухой тайге сейчас нужна вода. В труднодоступные места, где работают пожарные-десантники, не может проехать транспорт, в лучшем случае только вездеходы. В итоге каждое наполнение 20-литровых ранцев превращается в марш-бросок.

"Бывает так, что и километр, и полтора ходим, ищем воду. Ключ какой-нибудь, я не знаю, стоячую воду после дождя", - говорит десантник-пожарный Читинского авиаотделения парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана" Денис Скубеев.

Отряды парашютистов-десантников уже второй месяц работают без передышки. Тушат пожар и тут же перебрасываются вертолётом на новое место. Миллионы гектаров якутской тайги спасают, прокладывая минерализованные полосы. Сделать это быстро можно при помощи управляемых взрывов. Подобные методы работают эффективно - в этом году пожаров в Якутии уже потушили в пять раз больше, чем в прошлом. Противопожарная группировка в регионе продолжает увеличиваться.

Из Хабаровского края на помощь отправились военнослужащие инженерных подразделений и специализированная техника: экскаваторы, бульдозеры, автомобильные тягачи и армейские вездеходы. Кроме того, на тушении пожаров вместе с Авиалесоохраной продолжает работать армейская авиация - самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-8.

Пётр Вершинин, Елена Сахно. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram