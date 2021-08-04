ЦИК завершил прием документов от партий на выборы в Госдуму

В выборах в Госдуму участвуют 15 партий

Центризбирком сегодня завершил прием документов от партий для регистрации списков кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, к настоящему времени зарегистрировано четыре с половиной тысячи кандидатов. Она напомнила, что в выборах в Госдуму участвуют 15 партий. Всего же 26 партий выдвинули своих кандидатов на выборы различного уровня.

Памфилова отметила, что каких-либо ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках в связи с пандемией коронавируса не планируется. Она напомнила, что в общей сложности в кампании можно задействовать до 500 тысяч наблюдателей от партий, одномандатников, а также общественных организаций.

Говоря о предстоящем голосовании, глава Центризбиркома сообщила, что уже подано более 160 тысяч заявлений для участия в этой процедуре дистанционно. Проголосовать онлайн можно будет в Москве, а также еще в шести российских регионах.

"Хочу еще раз подчеркнуть, чтобы опять-таки ударить по рукам некоторым политическим спекулянтам, которые требуют запретить дистанционное электронное голосование, что участие в этих семи регионах, где мы проводим это в качестве пилотных проектах, - дело это абсолютно добровольное, это расширяет право выбора у наших избирателей. Тот, для кого это удобнее, для кого это предпочтительное, у них есть такое право выбрать и традиционно прийти на участок, или попробовать этот новый вид голосования", - сказал Памфилова.

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