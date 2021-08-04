ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК завершил прием документов от партий на выборы в Госдуму

22:32
  • среда
  • 04 августа 2021

В выборах в Госдуму участвуют 15 партий

Центризбирком сегодня завершил  прием документов от партий для регистрации списков кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, к настоящему времени зарегистрировано четыре с половиной тысячи кандидатов. Она  напомнила, что в выборах в Госдуму участвуют 15 партий. Всего же 26 партий выдвинули своих кандидатов  на выборы различного уровня.

Памфилова отметила, что каких-либо ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках  в связи с пандемией коронавируса не планируется. Она напомнила, что в общей сложности в кампании можно задействовать до 500 тысяч наблюдателей от партий, одномандатников, а также общественных организаций.

Говоря о предстоящем голосовании, глава Центризбиркома сообщила, что уже подано более 160 тысяч заявлений для участия в этой процедуре дистанционно. Проголосовать онлайн можно будет в Москве, а также еще в шести российских регионах.

"Хочу еще раз подчеркнуть, чтобы опять-таки ударить по рукам некоторым политическим спекулянтам, которые требуют запретить дистанционное электронное голосование, что участие в этих семи регионах, где мы проводим это в качестве пилотных проектах,  - дело это абсолютно добровольное, это расширяет право выбора у наших избирателей. Тот, для кого это удобнее, для кого это предпочтительное, у них есть такое право выбрать и традиционно прийти на участок, или попробовать этот новый вид голосования", - сказал Памфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Заседание ЦИК России
Заседание ЦИК России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.