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"Единая Россия" передала Минпросвещения список требующих капитального ремонта школ

22:34
  • среда
  • 04 августа 2021

Программа рассчитана на пять лет

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сегодня передал министру просвещения Сергею Кравцову список учебных заведений, которые вошли в программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет, разработанную по поручению президента.

В реестр попали в основном сельские здания. Причем в некоторых из них - в Псковской области и в Алтайском крае - члены партии побывали и лично оценили масштаб предстоящих работ. Для того, чтобы инициатива была выполнена качественно и в срок, во всех регионах будут созданы мониторинговые группы, которые проследят за ходом ремонта. Они будут отслеживать все этапы: начиная с проекта, проведения экспертиз и заканчивая приёмкой.

"Наша задача - этот реестр вместе отработать и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов силами фракции "Единой России" обеспечить финансирование данной программы. Чтобы она была не только на бумаге, но была обязательно  реализована", - заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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