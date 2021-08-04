"Единая Россия" передала Минпросвещения список требующих капитального ремонта школ

Программа рассчитана на пять лет

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сегодня передал министру просвещения Сергею Кравцову список учебных заведений, которые вошли в программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет, разработанную по поручению президента.

В реестр попали в основном сельские здания. Причем в некоторых из них - в Псковской области и в Алтайском крае - члены партии побывали и лично оценили масштаб предстоящих работ. Для того, чтобы инициатива была выполнена качественно и в срок, во всех регионах будут созданы мониторинговые группы, которые проследят за ходом ремонта. Они будут отслеживать все этапы: начиная с проекта, проведения экспертиз и заканчивая приёмкой.

"Наша задача - этот реестр вместе отработать и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов силами фракции "Единой России" обеспечить финансирование данной программы. Чтобы она была не только на бумаге, но была обязательно реализована", - заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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