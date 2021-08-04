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Геннадий Семигин оценил реставрацию старинной усадьбы Гребнево

22:37
  • среда
  • 04 августа 2021

Реставрацией занимается предприниматель Андрей Ковалёв

Усадьбу Гребнево в Щелковском районе Московской области, где сейчас идет активная работа по восстановлению старинных зданий, посетил сопредседатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Геннадий Семигин. Реставрацией старинной усадьбы занимается предприниматель Андрей Ковалёв.

Андрей Ковалёв не без гордости демонстрирует картину из коллекции князей Голицыных, которые когда-то сами прохаживались по тенистым аллеям подмосковной усадьбы Гребнево. Несколько лет назад предприниматель взял эти земли в долгосрочную аренду, чтобы привести в порядок. Оценить масштаб предстоящих работ приехал и сопредседатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

"Одним из важнейших направлений и приоритетов развития сегодня страны - это, конечно, всесторонне развитие культуры, укрепление в обществе традиционных российских ценностей, это развитие патриотизма. А это значит любовь к родине, уважение к истории, к историческому наследию, к нашим памятникам. И вот замечательный пример сегодня", - говорит сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Геннадий Семигин.

В 91-м году пожар почти полностью уничтожил архитектурный ансамбль. Разрушенные стены главного дома и двух флигелей долгое время служили лишь декорациями для киносъёмок.

"Я безумно люблю свою усадьбу. Это понятно, что это моя боль. Реставрация очень тяжелая и дорогостоящая, это просто надо понимать, ну, видите, какое состояние. Вот половина уже рухнула", - говорит лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

Планировка залов, элементы декора и даже оттенки цветов архитекторы собирали по редким сохранившимся планам усадьбы и фотографиям. Внутри расположится крупнейший частный музей старинных доспехов и картинная галерея.

"Мы хотим обобщить лучший опыт возрождения русской усадьбы, объединить деятелей культуры искусств, патриотов-предпринимателей и меценатов по всей стране", - говорит член президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Юлия Саморока.

Реставрация растянется на ближайшие 5 лет, за которые специалистам предстоит воссоздать ни много ни мало 5 веков русской истории.

Анна Пешехонова, Александр Шкарбанов. "ТВ Центр".

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Реставрация старинной усадьбы Гребнево
Реставрация старинной усадьбы Гребнево
Реставрация старинной усадьбы Гребнево
Реставрация старинной усадьбы Гребнево
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