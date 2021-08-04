Жириновский призвал развивать отечественное овощеводство

В России есть все возможности

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с однопартийцами посетил сегодня научный Центр овощеводства в Одинцовском районе. Подмосковные агрономы рассказали гостям о новейших технологиях в сфере растениеводства и продемонстрировали результаты своей работы. В частности, выращенные на опытных участках овощи - помидоры разных форм и цветов, огурцы, патиссоны и баклажаны.

Как заметил лидер ЛДПР, для так называемого борщевого набора все овощи есть. По его словам, эту сферу сельского хозяйства надо особенно развивать.

"Это должно быть везде и круглый год. У вас же теплицы? По всей стране теплицы должны быть. Тюменская область - там обнаружены теплые моря подземные. Там можно теплицы поставить - всю страну закормить нашими хорошими овощами. Нет, везут отовсюду из Турции, Ирана. Все везут, везут и еще нам цены повышают. И еще там наши люди переплачивают деньги... отели, попадают в ДТП. Всё должно быть у нас", - заявил Жириновский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram