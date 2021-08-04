ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жириновский призвал развивать отечественное овощеводство

22:39
  • среда
  • 04 августа 2021

В России есть все возможности

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с однопартийцами посетил сегодня научный Центр овощеводства в Одинцовском районе. Подмосковные агрономы рассказали  гостям о новейших технологиях в сфере растениеводства и продемонстрировали результаты своей работы. В частности, выращенные на опытных участках овощи - помидоры разных форм и цветов, огурцы, патиссоны и баклажаны.

Как заметил лидер ЛДПР, для так называемого борщевого набора все овощи есть. По его словам, эту сферу сельского хозяйства надо особенно развивать.

"Это должно быть везде и круглый год. У вас же теплицы? По всей стране теплицы должны быть. Тюменская область - там обнаружены теплые моря подземные. Там можно теплицы поставить - всю страну закормить нашими хорошими овощами. Нет, везут отовсюду из Турции, Ирана. Все везут,  везут и еще нам цены повышают. И еще там наши люди переплачивают деньги... отели, попадают в ДТП. Всё должно быть у нас", - заявил Жириновский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Во время сбора урожая тыквы
Во время сбора урожая тыквы
Сбор овощей
Сбор овощей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.