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В КПРФ придумали, как увеличить бюджет до 33 трлн рублей

22:41
  • среда
  • 04 августа 2021

Партия представила программу "Бюджет развития"

Сегодня представители КПРФ рассказали о том, как по их мнению, можно увеличить федеральный бюджет до 33 триллионов рублей. На пресс-конференции заместитель председателя партии Владимир Кашин представил программу "Бюджет развития". В ней - 21 отраслевое направление. В частности, коммунисты предлагают уделять особое внимание развитию сельского хозяйства, образованию, здравоохранению, науки и качеству жизни населения. В качестве одной из мер КПРФ предлагает прогрессивную шкалу налогообложения.

"Если прогрессивный налог, если добавить туда всё что связано с монополией, и зафиксировать бюджетным правилом Фонда национального благосостояния на уровне 8 триллионов, а не 14, он уже пухнет без ограничений, то мы получим гораздо больше чем эти 33 триллиона", - рассуждает Кашин.
 

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