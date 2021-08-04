В КПРФ придумали, как увеличить бюджет до 33 трлн рублей

Партия представила программу "Бюджет развития"

Сегодня представители КПРФ рассказали о том, как по их мнению, можно увеличить федеральный бюджет до 33 триллионов рублей. На пресс-конференции заместитель председателя партии Владимир Кашин представил программу "Бюджет развития". В ней - 21 отраслевое направление. В частности, коммунисты предлагают уделять особое внимание развитию сельского хозяйства, образованию, здравоохранению, науки и качеству жизни населения. В качестве одной из мер КПРФ предлагает прогрессивную шкалу налогообложения.

"Если прогрессивный налог, если добавить туда всё что связано с монополией, и зафиксировать бюджетным правилом Фонда национального благосостояния на уровне 8 триллионов, а не 14, он уже пухнет без ограничений, то мы получим гораздо больше чем эти 33 триллиона", - рассуждает Кашин.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram