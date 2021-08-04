ВОЗ оценила ситуацию с COVID-19 в России

Стабилизация и медленное снижение

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в эфире канала "Россия 1", как ВОЗ оценивает ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.

"Очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение сейчас. Репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, он сейчас в России ниже единицы", - отметила она.

Вуйнович добавила при этом, что в разных регионах ситуация может выглядеть по-разному. Следует обращать внимание на динамику.

За сутки в России зарегистрировали 22589 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших - 6356784.

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