ВОЗ оценила ситуацию с COVID-19 в России

Стабилизация и медленное снижение
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в эфире канала "Россия 1", как ВОЗ оценивает ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.
"Очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение сейчас. Репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, он сейчас в России ниже единицы", - отметила она.
Вуйнович добавила при этом, что в разных регионах ситуация может выглядеть по-разному. Следует обращать внимание на динамику.
За сутки в России зарегистрировали 22589 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших - 6356784.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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