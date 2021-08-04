В Испании убили россиянку

Это произошло в провинции Малага
В испанской провинции Малага была убита 36-летняя россиянка, передает агентство EFE.
Подозреваемый уже задержан - это 53-летний сожитель покойной. Жилплощадь они делили последние несколько месяцев. Преступление было совершено в населенном пункте Ринкон-де-ла-Виктория.
Испанский премьер Педро Санчес выразил соболезнования семье жертвы.
Как добавили в российском диппредставительстве в Мадриде, посольство находится в контакте с родственниками погибшей, им оказывают необходимую помощь.
Расследование дела продолжается. Мотивы нападавшего пока неясны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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