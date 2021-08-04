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В Испании убили россиянку

22:15
  • среда
  • 04 августа 2021

Это произошло в провинции Малага

В испанской провинции Малага была убита 36-летняя россиянка, передает агентство EFE.
Убивший россиянку испанец получил 25 лет тюрьмы

Подозреваемый уже задержан - это 53-летний сожитель покойной. Жилплощадь они делили последние несколько месяцев. Преступление было совершено в населенном пункте Ринкон-де-ла-Виктория.

Испанский премьер Педро Санчес выразил соболезнования семье жертвы.

Как добавили в российском диппредставительстве в Мадриде, посольство находится в контакте с родственниками погибшей, им оказывают необходимую помощь.

Расследование дела продолжается. Мотивы нападавшего пока неясны.

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