В Испании убили россиянку

Это произошло в провинции Малага

В испанской провинции Малага была убита 36-летняя россиянка, передает агентство EFE.

Подозреваемый уже задержан - это 53-летний сожитель покойной. Жилплощадь они делили последние несколько месяцев. Преступление было совершено в населенном пункте Ринкон-де-ла-Виктория.

Испанский премьер Педро Санчес выразил соболезнования семье жертвы.

Как добавили в российском диппредставительстве в Мадриде, посольство находится в контакте с родственниками погибшей, им оказывают необходимую помощь.

Расследование дела продолжается. Мотивы нападавшего пока неясны.

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