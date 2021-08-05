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Роспотребнадзор призвал делать ревакцинацию дважды в год

08:08
  • четверг
  • 05 августа 2021

Это необходимо для достаточной защиты

Защитный эффект вакцин от штамма "дельта" коронавирусной инфекции может сохраняться в течение полугода. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на имеющиеся на данный момент исследования, а также результаты наблюдений.
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"Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Роспотребнадзор также сообщил, что штамм коронавируса невозможно определить по симптомам у заболевшего. "Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса или его фрагмента (гена S-белка)", - указали в ведомстве.

Накануне в ВОЗ предложили ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19. Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что сегодня в мире сложилось глобальное неравенство в доступе к вакцинам.

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