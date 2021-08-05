ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во сколько обходится россиянам домашний питомец

08:30
  • четверг
  • 05 августа 2021

Большинство расходуют менее 5 тысяч рублей

Более 70% россиян тратят на своих домашних питомцев до пяти тысяч рублей в месяц, около 20% - от пяти до десяти тысяч. К такому выводу пришли эксперты банка "Открытие" и компании "Росгосстрах жизнь".

20-30 тысяч рублей в месяц расходуют на своих питомцев лишь 2% опрошенных, еще 2% - более 50 тысяч рублей. При этом респонденты отмечают, что расходы на домашних животных за последний год выросли, передает РИА Новости.

Ранее ветеринары рассказали, как продлить жизнь питомцу. Домашней кошке очень легко заработать избыточный вес из-за дисбаланса между затраченной и полученной энергией.

При этом лишний вес провоцирует появление новых заболеваний и усугубляет существовавшие ранее. Чтобы помочь питомцу, нужно давать ему менее калорийный корм.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кошки
Кошки
Домашний питомец
Домашний питомец
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.