Во сколько обходится россиянам домашний питомец

Большинство расходуют менее 5 тысяч рублей

Более 70% россиян тратят на своих домашних питомцев до пяти тысяч рублей в месяц, около 20% - от пяти до десяти тысяч. К такому выводу пришли эксперты банка "Открытие" и компании "Росгосстрах жизнь".

20-30 тысяч рублей в месяц расходуют на своих питомцев лишь 2% опрошенных, еще 2% - более 50 тысяч рублей. При этом респонденты отмечают, что расходы на домашних животных за последний год выросли, передает РИА Новости.

Ранее ветеринары рассказали, как продлить жизнь питомцу. Домашней кошке очень легко заработать избыточный вес из-за дисбаланса между затраченной и полученной энергией.

При этом лишний вес провоцирует появление новых заболеваний и усугубляет существовавшие ранее. Чтобы помочь питомцу, нужно давать ему менее калорийный корм.

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