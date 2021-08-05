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Россиянам рассказали о законных основаниях для проверки квартиры

08:27
  • четверг
  • 05 августа 2021

Попасть в квартиру просто так никто не может

Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом. Это касается в том числе правоохранительных органов, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

"Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки", — рассказал Миронов агентству "Прайм".

Если договориться о дате или впустить проверяющих в квартиру не удалось, то коммунальная служба может обратиться в суд. Судьи, отмечает эксперт, чаще всего встают на сторону проверяющих.

Что касается правоохранительных органов, то они могут попасть в квартиру только при наличии веских оснований и имея необходимые документы, например, постановление на обыск.

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