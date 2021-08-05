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Погибший внебрачный сын Леонида Утесова оставил предсмертную записку

08:57
  • четверг
  • 05 августа 2021

Он рассказал, что его "убил рак"

Внебрачный сын известного советского певца Леонида Утесова Игорь Утесов (Пашинин), который накануне был найден мертвым в частном стрелковом клубе на Андроньевской площади в столице, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Меня убил рак - клуб не виноват", - приводит агентство содержание записки.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Будет дана оценка исполнению организацией требований федерального законодательства, в том числе об обороте оружия, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Леонид Утесов (настоящее имя Лазарь Иосифович Вайсбейн) - русский и советский эстрадный артист. В 1965 году первым из артистов эстрады был удостоен звания народного артиста СССР.

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