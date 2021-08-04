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Сергунина: В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса

11:42
  • среда
  • 04 августа 2021

Проект состоит из пяти тематических блоков

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустили специальный проект "Социальное предпринимательство: особое внимание города". Там можно узнать о городских мерах поддержки и онлайн-сервисах, упрощающих ведение собственного дела, а также о том, как получить статус социального предприятия.

"В Москве действует ряд мер поддержки социально ориентированного бизнеса. В спецпроекте на портале mbm.mos.ru собрана вся необходимая информация о них и о том, как получить статус социального предприятия", - рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Проект состоит из пяти тематических блоков. В них рассказывается о том, кто может получить статус социального предприятия, как это сделать, какие меры поддержки предусмотрены, как возместить часть расходов с их помощью, а также собраны полезные онлайн-продукты для предпринимателей.

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