Сергунина: В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса

Проект состоит из пяти тематических блоков

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустили специальный проект "Социальное предпринимательство: особое внимание города". Там можно узнать о городских мерах поддержки и онлайн-сервисах, упрощающих ведение собственного дела, а также о том, как получить статус социального предприятия.

"В Москве действует ряд мер поддержки социально ориентированного бизнеса. В спецпроекте на портале mbm.mos.ru собрана вся необходимая информация о них и о том, как получить статус социального предприятия", - рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Проект состоит из пяти тематических блоков. В них рассказывается о том, кто может получить статус социального предприятия, как это сделать, какие меры поддержки предусмотрены, как возместить часть расходов с их помощью, а также собраны полезные онлайн-продукты для предпринимателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram