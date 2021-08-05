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Выбросившего ребенка с пятого этажа мужчину задержали

09:03
  • четверг
  • 05 августа 2021

Состояние мальчика оценивается как тяжелое

Мужчина, который выбросил своего малолетнего сына из окна квартиры на юго-востоке столицы, задержан. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается", - сказала Иванова.

Накануне сообщалось, что житель Москвы выбросил из окна квартиры своего малолетнего сына и скрылся. Инцидент произошел на улице Шумилова. Ребенок с характерными для падения с высоты травмами был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

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