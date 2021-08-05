Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями ЗАО

Инвесторы, которые срывают сроки строительства соцобъектов, в городе работать не будут

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о встрече с активистами запада Москвы, на которой обсуждалась перспектива развития Тропарево-Никулина, Солнцева, Ново-Переделкина, Очаково-Матвеевского и других районов ЗАО.

По словам мэра, людей волнуют вопросы транспорта, здравоохранения, доступности школ и детских садов. Если в "старых" микрорайонах эта проблема в основном решена, то в кварталах новостроек жители регулярно сталкиваются с ситуацией, когда дом уже сдан, а строительство детского сада только начинается.

Мэр подчеркнул, что инвесторы, которые срывают исполнение обязательств по строительству социальной инфраструктуры, больше не будут работать в городе.

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