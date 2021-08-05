Кемерово ушло под воду после мощной грозы

Кузбасс приходит в себя после непогоды

В Кузбассе ликвидируют последствия мощного ливня и гроз. Накануне всего за час там выпала месячная норма осадков, сообщает "ТВ Центр".

Центральные улицы Кемерова полностью ушли под воду. Преодолевать водную преграду приходилось буквально вплавь. Стихия спровоцировала серьезные перебои с электричеством, 140 улиц оказались обесточены.

Похожая ситуация и в Новосибирске - город затопило после дождей. А Башкирию накрыл ураган - после аномальной жары в регионе резко похолодало, а шквалистый ветер срывал крыши с домов. Один из инцидентов попал на видео. Лишь чудом никто не пострадал.

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