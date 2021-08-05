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Лесной пожар подобрался к Древней Олимпии в Греции

11:41
  • четверг
  • 05 августа 2021

Людей эвакуируют

Греция и Турция ведут отчаянную борьбу с огненной стихией. Лесной пожар уже подступил к Древней Олимпии - людей из опасной зоны эвакуировали и теперь спасатели пытаются сделать всё, чтобы сохранить уникальные исторические объекты. А в Турции загорелась тепловая электростанция.
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Древняя Олимпия – место проведения античных спортивных состязаний – в буквальном смысле опоясана кольцами. Не олимпийскими – огненными! От мест древнейших раскопок пламя отделяют считанные метры. Пожарные спешат пролить их водой и вырыть противопожарные полосы. Ещё более опасная ситуация складывается на острове Эвбея.

Люди, успев прихватить лишь самое необходимое, в спешном порядке покидают поселения. Огонь уже уничтожил около 300 домов и продолжает наступать. Из этого старинного монастыря монахов и паломников спасатели с трудом убедили уехать.

Пожарным вроде удалось остановить огненные фронт на подступах к греческой столице. Однако сегодня обстановка в соседних городах вновь накалилась. Плотные столбы гари скрывают солнце.

Похожую картину наблюдают туристы и жители соседней Турции. Там накануне огонь перекинулся на теплоэлектростанцию в провинции Мугла. Так пустынно выглядят ближайшие кварталы – кадры снял очевидец, который отказался покидать опасный район. На юге страны к спасателям присоединились волонтёры. Владельцы отелей, популярные актёры, просто пенсионеры, вооружившись огнетушителями и респираторами, отправляются в горящие леса.

В ближайшие дни, предупреждают синоптики, средиземноморское побережье вряд ли остынет. Регион ждёт такая же 45-градусная жара и почти нулевая влажность. Только в Турции число пострадавших исчисляется сотнями человек. А потому туристов просят быть особенно осторожными, чтобы не попасть в эту неутешительную статистику.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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