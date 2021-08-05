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Врачи рассказали об опасности индийского штамма COVID-19

11:45
  • четверг
  • 05 августа 2021

Он вызывает много осложнений

Всемирная организация здравоохранения фиксирует медленное снижение уровня заболеваемости в нашей стране, но ситуация отличается в разных регионах. Штамм "дельта" распространяется очень быстро и вызывает множество осложнений даже у молодых людей.
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Еще недавно так же, как Илья, думал едва ли не каждый пациент этого госпиталя. Все начиналось банально. Температура. Недомогание. Лечение дома. Конечно же, без консультаций с врачом. А через несколько дней - кислородная маска, обширное поражение легких и диагноз - пневмония, вызванная коронавирусом. Сейчас те, кто уже выздоравливает, понимают, как рисковали. И благодарят врачей.

Болезнь у многих протекает тяжело. Индийским штамм продолжает преподносить сюрпризы. И докторам приходится быть готовыми к новым вызовам. Например, в последние дни к уже привычной вирусной инфекции все чаще присоединяется бактериальная.

И эта атака бактерий на поврежденные легкие и другие органы не менее опасна осложнениями. И молодые, и пожилые, кто не прислушался вовремя к советам врачей и не сделал прививку, теперь расплачиваются собственным здоровьем. Особенно это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Болезнь постепенно отступает. И Москве, и в области, и в целом по России. Но коронавирус никуда не делся. И с этим придется считаться всем, кто еще не прошел вакцинацию. Ситуация изменится к лучшему, когда в обществе появится "коллективный иммунитет".

Антитела, повторяют врачи, не повод отказываться от прививок. В регионы регулярно поступают новые партии вакцин. Сегодня 140 тысяч доз получили медики в Санкт-Петербурге. Препараты распределили по разным мобильным пунктам и клиникам. Чтобы каждый, кто заботится о своем здоровье, смог защититься от ковида.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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