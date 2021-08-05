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В США продолжается волна самоубийств полицейских после штурма Капитолия

11:56
  • четверг
  • 05 августа 2021

Всё больше правоохранителей подают в отставку, провоцируя тем самым разгул уличной преступности

В Соединённых Штатах совершил самоубийство уже четвёртый полицейский, охранявший Капитолий во время его штурма 6 января. Причины пока неизвестны. Но статистика настораживает.

Храбрыми патриотами называет Нэнси Пелоси полицейских, охранявших Капитолий 6 января, во время его штурма сторонниками Трампа. Спикер Палаты представителей предлагает наградить стражей порядка Золотой медалью Конгресса – это высшая гражданская награда США. Законопроект готов и вскоре направится на подпись президенту.

"Мне очень грустно, что потребовалась трагедия такого рода, чтобы нашей полиции было оказано должное признание", - сказала Пелоси.

Однако шанс получить награду лично есть не у всех. За полгода самовольно покончили счёты с жизнью уже четверо защитников Капитолия. Родные и знакомые разводят руками – погибших знали как жизнерадостных и верных долгу людей.

Но способно ли общество и власть защитить свою полицию? Внутренний конфликт между служебным долгом и личными убеждениями – лишь одна из возможных причин волны самоубийств среди американских правоохранителей. Служить в полиции становится всё более опасно и даже позорно. Права людей в форме ограничивают с каждым годом. Постоянно оправдываться и вставать на колено перед теми, кто другого цвета кожи, готовы не все. В результате – бездействие полицейских и разгул уличной преступности.

"Мы лишаем полицию финансирования, принимаем безумные законы, позволяющие освобождать под залог осуждённых, совершивших тяжкие преступления. Мы посылаем преступникам сигнал: вам не нужно бояться полиции", - говорит комиссар полиции Нью-Йорка в 1996-2000 гг. Говард Сэфир.

В результате полиция Портленда срочно ищет сотрудников – группа быстрого реагирования в полном составе подала в отставку. В Калифорнии права полицейских ограничили до того, что им нельзя преследовать грабителей, совершивших кражу в магазине. Всё больше вопросов и к тому, что происходило в Капитолии: охрана не мешала протестующим проникнуть в здание Конгресса. Провокация со стороны демократов, страх правоохранителей или же их солидарность с позицией митингующих?

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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