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В Москве открылась выставка, посвященная работе врачей в период пандемии

11:52
  • четверг
  • 05 августа 2021

Представлены фотографии медиков

В Москве в штабе "Единой России" открылась выставка, посвящённая тяжёлой работе врачей в период распространения коронавируса. На ней представлены фотографии медиков, спасающих жизни людей в "красной зоне" инфекционных отделений, сообщает "ТВ Центр".

Участники мероприятия также обсудили применение современных технологий при оказании помощи пациентам. Так, телемедицина оказалась очень востребована. Она значительно упрощает процесс консультации, но обезличивает общение. Поэтому врачи должны проходить специальную подготовку.

"У взрослых очень много элементов касаются психосоматики. Цифра может это не распознать, потому что грамотный человек может построить свои жалобы определённые, определённым путём с тем, чтобы достичь социального результата", - рассказал президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Телемедицина должна присутствовать и присутствовать на таком уровне, что она не должна быть платной медицинской услугой, она должна входить в рамки системы ОМС", - отметил лётчик-космонавт, герой России Роман Романенко.

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