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Частицы мощей святого Александра Невского вернулись в Москву

14:52
  • четверг
  • 05 августа 2021

Они прибыли в столицу после крестного хода

После исторического крестного хода в Москву вернулся ковчег с частицей мощей святого Александра Невского. В Храме Христа Спасителя его встретили десятки верующих, сообщает "ТВ Центр".

В год 800-летия великого князя по благословению патриарха Кирилла православная реликвия побывала в 28 городах. Каждый из них связан с жизнью и деятельностью Александра Невского.

"Таким образом сам Александр Невский прошел по пределам нашего государства и освятил своим присутствием людей, тех, которые приходили во множестве, чтобы помолиться и прикоснуться к частице мощей, как к нему самому", - рассказал ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев.

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