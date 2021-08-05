Наталья Сергунина: За шесть лет "Москвариум" на ВДНХ принял 10 млн посетителей

Там можно увидеть около 600 видов представителей морских и пресноводных экосистем

За шесть лет с момента открытия центра океанографии "Москвариум" на ВДНХ в нем побывали 10 миллионов горожан и гостей столицы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы", - сказала Сергунина.

В "Москвариуме" насчитывается около 600 видов рыб и других представителей морских и пресноводных экосистем, среди которых дельфины, скаты, акулы, черепахи, выдры и осьминог. Недавно там появилось два новых вида морских звезд - новогвинейская подушка и синяя линкия. За все время в центре родились более 2,4 тысячи водных обитателей.

"Москвариум" на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших подобных комплексов в мире, расположенных вдали от побережья.

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