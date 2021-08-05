ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталья Сергунина: За шесть лет "Москвариум" на ВДНХ принял 10 млн посетителей

09:28
  • четверг
  • 05 августа 2021

Там можно увидеть около 600 видов представителей морских и пресноводных экосистем

За шесть лет с момента открытия центра океанографии "Москвариум" на ВДНХ в нем побывали 10 миллионов горожан и гостей столицы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы", - сказала Сергунина.

В "Москвариуме" насчитывается около 600 видов рыб и других представителей морских и пресноводных экосистем, среди которых дельфины, скаты, акулы, черепахи, выдры и осьминог. Недавно там появилось два новых вида морских звезд - новогвинейская подушка и синяя линкия. За все время в центре родились более 2,4 тысячи водных обитателей.

"Москвариум" на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших подобных комплексов в мире, расположенных вдали от побережья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
"Москвариум" на ВДНХ
"Москвариум" на ВДНХ
Посетители "Москвариума"
Посетители "Москвариума"
"Москвариум" на ВДНХ
"Москвариум" на ВДНХ
Аквариум "Москвариум"
Аквариум "Москвариум"
Посетители "Москвариума"
Посетители "Москвариума"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.