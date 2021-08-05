Активисты провели генеральную уборку на Дальнем Востоке

Мусор сортируют по материалу, цвету и размеру

Забота о природе - с применением передовых технологий. Активисты провели генеральную уборку на Сахалине и Камчатке. Из заповедных территорий вынесли несколько тонн мусора. И самое главное - его проанализировали с помощью нейросети, чтобы найти источники загрязнения и повлиять на тех, кто сбрасывает отходы в океан.

Тянут сети не из пучины морской, а из песка на берегу. Неводами, тралами, тросами и канатами устлана заповедная прибрежная полоса Камчатки. Промышленный мусор из Охотского моря выносит течением. Со временем сети врастают в почву. Справиться можно или пилой. Или топором.

А еще рыбы, млекопитающие. Попавшие в сети, они живут в тесном плену неделями – при условии, что находятся в море. Но будучи выброшенными на сушу, оказываются обречены.

В начале экспедиции участники запустили коптер – полученную аэросъемку загрузили в нейросеть. И компьютер указал самые загрязненные участки берегов на Дальнем Востоке.

При обследовании 7-километровой полосы Южно-Камчатского заказника волонтеры и экологи собрали около трех тонн мусора. Кроме утерянных рыболовецких снастей, много пластиковых бутылок, древесина, металлические бочки. Все это неслучайно так бережно раскладывают на брезенте. Тысячи фрагментов сортируют по материалу, цвету, размеру.

Для многих волонтеров участие в акции – редкая возможность побывать в отдаленных уголках России, а заодно сделать их красивее.

Генеральную уборку на Дальнем Востоке необходимо проводить регулярно. Таковы законы природы. Прибой, с которым выносит мусор, человеку отменить не под силу. Для более тщательной работы в следующий раз планируют не просто высадить экологический десант, а создать многодневный лагерь по побережье.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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