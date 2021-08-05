Российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады

Спортсмены гарантировали себе как минимум серебро

Мужская сборная России по волейболу обыграла Бразилию и вышла в финал Олимпийских игр в Токио.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23), передает РИА Новости. Россияне гарантировали себе как минимум серебряную медаль.

Соперник россиян определится 5 августа в матче между сборными Аргентины и Франции. Финал состоится 7 августа.

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