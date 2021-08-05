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В России заразились коронавирусом еще 23120 человек

11:03
  • четверг
  • 05 августа 2021

Умерли 794 пациента

В России за сутки выявили еще 23120 коронавирусных больных. Общее число инфицированных достигло 6379904 в 85 регионах страны.  

Скончались 794 пациента, за всю пандемию - 162509, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За сутки выздоровели 20370 россиян, за всю пандемию - 5700212.

В мир зарегистрировано 200 242 092 случаев коронавируса. Скончались 4 256 50 человек, информирует университет имени Джона Хопкинса. Сложная коронавирусная ситуация остается в США, Индии и Бразилии.

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