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Московские врачи вылечили 4 477 больных COVID-19 за сутки

11:25
  • четверг
  • 05 августа 2021

Зарегистрировано 3 227 новых случаев

В Москве за сутки выявили 3227 случаев коронавирусной инфекции, госпитализирован 901 человек. 

Зафиксировано 68 летальных исходов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Выздоровели 4 477 человек.

В России за сутки выявили еще 23 120 коронавирусных больных, итого 6 379 904 человека в 85 регионах страны. Скончались 794 пациентов, за всю пандемию - 162 509. За сутки выздоровели 20 370 россиян, за всю пандемию -5 700 212.

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