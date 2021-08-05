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В Хакасии убили семью из пяти человек

10:36
  • четверг
  • 05 августа 2021

Среди погибших - ребенок

В Хакасии возбуждено уголовное дело после убийства семьи из пяти человек: хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки и брата супруга.

Страшная трагедия произошла в поселке Джирим. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили пять тел с колото-резаными ранениями. Преступник скрылся, но его оперативно задержали. Telegram-канал Mash пишет, что мужчину поймали после того, как местный житель сбил его на машине.

Причины массового убийства пока неизвестны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены судебные экспертизы, заявили в региональном СКР.

Подозреваемый – 36-летний мужчина. Местные СМИ утверждают, что преступник отсидел за убийство двоих человек и всего два месяца назад вернулся в родной поселок после освобождения.

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