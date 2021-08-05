Российский боксер Батыргазиев завоевал золото Олимпиады

В финале он победил американца

13-й день Олимпиады в Токио ознаменовался новой блестящей победой нашего боксера Альберта Батыргазиева. В финальном поединке россиянин одолел американца и принес России 15-е золото.

Еще одну награду в упорной борьбе завоевал боксер Глеб Бакши. В битве за выход в финал он уступил сопернику из Бразилии и занял почетное третье место, сообщает "ТВ Центр".

Отличный результат показали наши волейболисты. В полуфинале спортсмены обыграли действующих олимпийских чемпионов - команду Бразилии - и обеспечили себе как минимум серебро.

В четверг наш легкоатлет Василий Мизинов соревнуется в ходьбе на 20 километров. Результаты ожидаются в самое ближайшее время.

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