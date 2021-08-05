В ЦИК выразили сожаление в связи с отказом ОБСЕ отправить наблюдателей

Россия сделает все возможное для легитимных выборов

Центризбирком расстроен решением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не присылать наблюдателей на выборы в Госдуму.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, если БДИПЧ ОБСЕ не передумает, что его квота будет передана другим организациям.

"ЦИК России и в рамках текущей избирательной кампании в нашей стране будет прилагать все усилия для обеспечения прозрачности, достоверности и легитимности выборов на основе законодательства", - передает ее слова ТАСС.

Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявила, что не будет наблюдать за выборами в Государственную думу России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне пандемии.

В свою очередь в Совфеде отметили, что легитимность выборов и их демократичность не определяется отсутствием или присутствием наблюдателей от БДИПЧ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram