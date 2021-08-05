В популярной ряженке обнаружили кишечную палочку

В другой - мало полезных молочнокислых бактерий

Роскачество проверило популярные марки ряженки, которые продаются в российских магазинах.

Эксперты проанализировали 20 торговых марок. В одном из образцов обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

"У ряженки "Коровка из Кореновки" (резервуарная) обнулен рейтинг", - сообщили в Роскачестве.

В "ЭкоНива" оказалось недостаточное количество полезных молочнокислых бактерий. А в ряженке "Из молока нашей дойки" и "Большая кружка" белка оказалось меньше, чем установлено ГОСТом.

Все остальные бренды прошли проверку по всем параметрам. Лучшей признана ряженка марки "Авида", "Агрокомплекс", "Вкуснотеево" и "Рузская".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram