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В популярной ряженке обнаружили кишечную палочку

11:32
  • четверг
  • 05 августа 2021

В другой - мало полезных молочнокислых бактерий

Роскачество проверило популярные марки ряженки, которые продаются в российских магазинах.

Эксперты проанализировали 20 торговых марок. В одном из образцов обнаружили бактерии группы кишечной палочки. 

"У ряженки "Коровка из Кореновки" (резервуарная) обнулен рейтинг", - сообщили в Роскачестве.

В "ЭкоНива" оказалось недостаточное количество полезных молочнокислых бактерий. А в ряженке "Из молока нашей дойки" и "Большая кружка" белка оказалось меньше, чем установлено ГОСТом.

Все остальные бренды прошли проверку по всем параметрам. Лучшей признана ряженка марки "Авида", "Агрокомплекс", "Вкуснотеево" и "Рузская".

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