В популярной ряженке обнаружили кишечную палочку

В другой - мало полезных молочнокислых бактерий
Роскачество проверило популярные марки ряженки, которые продаются в российских магазинах.
Эксперты проанализировали 20 торговых марок. В одном из образцов обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
"У ряженки "Коровка из Кореновки" (резервуарная) обнулен рейтинг", - сообщили в Роскачестве.
В "ЭкоНива" оказалось недостаточное количество полезных молочнокислых бактерий. А в ряженке "Из молока нашей дойки" и "Большая кружка" белка оказалось меньше, чем установлено ГОСТом.
Все остальные бренды прошли проверку по всем параметрам. Лучшей признана ряженка марки "Авида", "Агрокомплекс", "Вкуснотеево" и "Рузская".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram