Лукашенко поручил силовикам закрыть границу Белоруссии

Каждый метр должен быть под контролем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым структурам закрыть границу страны.

Глава государства сообщил, что народ должен чувствовать себя в безопасности и поэтому должен быть "закрыт каждый метр границы".

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Ранее в МИД Белоруссии обвинили ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. 4 августа близ литовской территории было обнаружено тело одного из мигрантов. Мужчина еще был жив, но вскоре скончался от полученных травм.

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