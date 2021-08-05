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"Отсидел за убийство другой семьи": подробности массовой резни в Хакасии

12:57
  • четверг
  • 05 августа 2021

Его задержали местные жители

Зарезавший пять человек в Хакасии 36-летний Федор Панов ранее был судим за убийство другой семьи.
В Хакасии убили семью из пяти человек

Как сообщили местные власти, Панов отсидел 18 лет за убийство женщины с дочерью из того же села Джирим. После заключения он пешком вернулся в родные места, пишет Life.ru. Ни полицию, ни администрацию о его возвращении не уведомили.

А сегодня в одном из домов поселка Джирим обнаружили пять тел с колото-резаными ранами. Убитыми оказались хозяйка дома, ее муж, сын, внучка и брат супруга. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку.

"Известно, что мужчина был судим за совершение убийства и грабежа и недавно освободился из мест лишения свободы. Он был задержан местными жителями и участковым и доставлен в дежурную часть районной полиции", – рассказали в полиции региона.

По предварительным данным, причина убийства – измена. Накануне расправы Панов позвонил возлюбленной Марине, и они поругались. Разозленный мужчина всю ночь выпивал, а под утро заявился в дом Марины и убил всю ее семью.

Власти отметили, что убитая семья тоже не была благополучной, "ближе к отрицательной", отметил глава Ширинского района Сергей Зайцев.

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